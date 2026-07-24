В России разработали систему обнаружения БПЛА без радара

Компания «Альфа-М» разработала систему обнаружения БПЛА без радара

Рязанская компания «Альфа-М» разработала систему, которая обнаруживает малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) без активного радиолокационного излучения. Об этом сообщает «Первый технический».

Отмечается, что комплекс объединяет высококонтрастную ТВ-камеру, тепловизор, прицельный канал, лазерный дальномер. «Изюминкой» системы станет автоматическое сопровождение цели с помощью нейросети, которая работает с частотой не менее 50 Гц.

Для работы ночью и в сложных погодных условиях комплекс дополнен тепловизором. Вся аппаратура установлена на поворотной платформе со всесторонним обзором.

Ранее операторы БПЛА Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) включили «шторы» против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря «шторе» дрон противника не может ориентироваться в полете и восстановить прежний видеосигнал, из-за чего не долетает до цели.