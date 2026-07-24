Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:27, 24 июля 2026 (обновлено: 04:29, 24 июля 2026)Наука и техника

В России разработали систему обнаружения БПЛА без радара

Компания «Альфа-М» разработала систему обнаружения БПЛА без радара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Рязанская компания «Альфа-М» разработала систему, которая обнаруживает малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) без активного радиолокационного излучения. Об этом сообщает «Первый технический».

Отмечается, что комплекс объединяет высококонтрастную ТВ-камеру, тепловизор, прицельный канал, лазерный дальномер. «Изюминкой» системы станет автоматическое сопровождение цели с помощью нейросети, которая работает с частотой не менее 50 Гц.

Для работы ночью и в сложных погодных условиях комплекс дополнен тепловизором. Вся аппаратура установлена на поворотной платформе со всесторонним обзором.

Ранее операторы БПЛА Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) включили «шторы» против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря «шторе» дрон противника не может ориентироваться в полете и восстановить прежний видеосигнал, из-за чего не долетает до цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    В России разработали систему обнаружения БПЛА без радара
    Украину предупредили об отсутствии шансов на вступление в ЕС
    В США рассказали о стратегической миссии «Адмирала Нахимова»
    Жертва первоапрельского розыгрыша элегантно отомстила обидчику
    США объявили о 13-й волне ударов по Ирану
    В Польше вновь возмутились Зеленским
    В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом
    В Москве подсчитали многодетные семьи
    Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok