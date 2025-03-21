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16:16, 21 марта 2025Культура

Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева объявили о разводе
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева разводятся. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спустя девять лет совместной жизни мы решили расстаться. Надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. Конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — написала Андреева. Актриса подчеркнула, что решила сделать официальное заявление, чтобы избежать излишних домыслов.

Информация о том, что супруги расстались, появилась в сентябре 2024 года. Инсайдеры уточняли, что Андреева решила развестись с Бондарчуком из-за его образа жизни. Сообщалось, что актриса якобы ушла от режиссера еще в апреле.

Вот это да!
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