Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева объявили о разводе

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева разводятся. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спустя девять лет совместной жизни мы решили расстаться. Надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. Конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — написала Андреева. Актриса подчеркнула, что решила сделать официальное заявление, чтобы избежать излишних домыслов.

Информация о том, что супруги расстались, появилась в сентябре 2024 года. Инсайдеры уточняли, что Андреева решила развестись с Бондарчуком из-за его образа жизни. Сообщалось, что актриса якобы ушла от режиссера еще в апреле.