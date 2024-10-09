Названа причина расставания Бондарчука и Андреевой

KP.RU: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за образа жизни

Актриса Паулина Андреева решила расстаться с режиссером Федором Бондарчуком из-за его образа жизни. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Собеседник газеты подчеркнул, что кинематографист не изменял жене, и добавил, что Бондарчук «до сих пор ее любит и хочет вернуть». По его словам, супруги «слишком разные». «Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался. Привык с юности к богемному образу жизни», — сказал инсайдер.

Источник отметил, что актриса ушла от режиссера еще в апреле. «Ну как ушла? Сказала, что хочет развестись. Она осталась с сыном в Питере, а Федор сейчас живет в Москве, но регулярно навещает ребенка и, конечно, не оставляет попыток отговорить Паулину от разрыва», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались.

57-летний режиссер и 35-летняя актриса поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана, которому сейчас три года.

