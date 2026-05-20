01:43, 20 мая 2026

В Великобритании разгорелся скандал из-за украинского флага

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс. Об этом инциденте написал таблоид Daily Express.

Издание также отмечает, что Фараж ответил на претензии экс-министра внутренних дел Британии Джеймса Клеверли. Ранее политик возмутился снятию украинского флага.

«При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы», — сказано в статье.

Как пишет СМИ, Фараж последовательно проводит практику снятия иностранных флагов. В основном украинских, с контролируемых его партией зданий местных советов графств.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис удивился словам Владимира Зеленского об ударах возмездия России по стране. Меркурис напомнил о признании Зеленского о том, что в последнее время российская сторона запускает по Украине тысячи дронов в сутки. По мнению эксперта, это показывает, что Россия смогла накопить достаточное количество беспилотников на период перемирия с 9 по 11 мая. Кроме того, он указал на умение страны брать под контроль такие масштабные атаки.

