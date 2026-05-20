01:52, 20 мая 2026

Небензя дал постпреду Украины важный бесплатный совет

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности по Украине дал один важный и бесплатный совет украинскому коллеге Андрею Мельнику. Его слова приводит официальный сайт представительства.

Небензя начал свое выступление с предположения о том, что Мельник с большой вероятностью заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью.

«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — добавил Небензя

Небензя также отметил, что Россия не видит абсолютно никаких сигналов от Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования конфликта.

Во время своего выступления постпред России также напомнил о коррупции среди окружения президента Украины Владимира Зеленского и насильственной мобилизации граждан, что красноречиво характеризует отношение властей к народу.

