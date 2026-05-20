Россия и США обсудили пилотный вариант возобновления студенческих обменов

Журова: Депутаты ГД обсудили с конгрессменами возобновление студенческих обменов

Депутаты Государственной думы (ГД) на встрече с конгрессменами обсудили пилотный вариант возобновления студенческих обменов между Россией и США. Об этом рассказала первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями».

«Мы говорили о том, чтобы возобновить обмен студентами (...) Разговор был о каком-то первом шаге, чтобы начать с одного вуза, а не сразу запускать массовые обмены», — отметила Журова.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что предпосылок для возобновления комплексного стратегического российско-американского диалога между пока нет. «Предпосылки для возобновления комплексного и продуктивного российско-американского стратдиалога в настоящий момент не просматриваются», — указал дипломат.