18:45, 19 мая 2026Мир

В МИД России высказались о проблеме в отношениях с США

Рябков: Предпосылок к возобновлению стратегического диалога РФ и США пока нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Предпосылок для возобновления комплексного стратегического российско-американского диалога между пока нет. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Предпосылки для возобновления комплексного и продуктивного российско-американского стратдиалога в настоящий момент не просматриваются (...). Что касается отношения США к активизации усилий стран Европы по формированию некоего независимого от Вашингтона ядерного потенциала, то в первую очередь это предмет для обсуждения внутри НАТО», — указал дипломат.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к стратегическому диалогу с Вашингтоном и ожидает готовности американской стороны.

