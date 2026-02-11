Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 11 февраля 2026Мир

Лавров сделал заявление о стратегическом диалоге с США

Лавров: Россия готова к стратегическому диалогу с администрацией Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Москва готова к стратегическому диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа и ожидает готовности американской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Стратегический диалог с администрацией Трампа еще не начался, мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают. Он назрел», — сказал министр.

7 февраля Министерство войны США возобновило двусторонние контакты на высоком уровне с Министерством обороны России впервые с осени 2021 года. Представители Пентагона заявили, что возобновление контактов между российскими и американскими военачальниками обеспечит постоянный контакт между ведомствами, «поскольку стороны продолжат работать над достижением прочного мира».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

    Бритни Спирс продала все свои хиты

    Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

    Лавров указал на позор ООН из-за Донбасса

    Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила над 9-летним мальчиком

    В России отреагировали на сообщения о готовности украинской делегации приехать в Москву

    В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok