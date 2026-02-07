Пентагон спустя четыре года возобновил контакты с Минобороны России. Что известно и как это повлияет на конфликт на Украине?

Командование США в Европе заявило о возобновлении контактов с МО РФ

Министерство войны США возобновило двусторонние контакты на высоком уровне с Министерством обороны России впервые с осени 2021 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте командования Армии США в Европе и Африке.

Что Пентагон заявил о возобновлении контактов с Москвой?

Как заявили представители Пентагона, возобновление контактов между военачальниками России и США обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, «поскольку стороны продолжат работать над достижением прочного мира». Командующий армией США в Европе, генерал Алексус Гринкевич заявил о желании диалога с начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым во избежание просчетов в оценке ситуации и для предотвращения непреднамеренной эскалации с любой из сторон.

Поддержание диалога между вооруженными силами является важным фактором глобальной стабильности и мира, которые могут быть достигнуты только силой, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации командование Армии США в Европе и Африке из официального сообщения

Подчеркивается, что Гринкевич также является главнокомандующим Объединенными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе. По мнению Вашингтона, его выбор в качестве представителя в переговорах с Россией позволит снизить напряженность и в отношениях Москвы с другими странами альянса.

Фото: Alex Wong / Getty Images

Как на решение повлияли переговоры по Украине?

В командовании Армии США в Европе и Африке подчеркнули, что возобновление контактов стало возможно благодаря участию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера. Отмечается, что решение о контактах на высоком уровне было принято по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби 4-5 февраля.

По итогам переговоров в Объединененных Арабских Эмиратах Стив Уиткофф рассказал, что делегации течение двух дней делегации провели дискуссии по целому ряду вопросов, включая методы обеспечения прекращения огня и контроля за прекращением боевых действий. Он подчеркнул, что делегации договорились вернуться в свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Почему прекратились контакты военных России и США?

7 апреля 2017 года официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков анонсировал прекращение действия горячей линии связи с Пентагоном с 00:00 8 апреля. Причиной разрыва канала связи стал удар по сирийской авиабазе Шайрат 59 крылатыми ракетами Tomahawk с двух кораблей ВМС США;

официальный представитель минобороны США Мишель Балданса подтвердила приостановку «горячей линии», однако отметила продолжение контактов Москвы и Вашингтона по Сирии. Она подчеркнула, что диалог выгоден всем присутствующим в Сирии сторонам, поскольку помогает избежать инцидентов в воздушном пространстве;

контакты Минобороны России и Пентагона на высоком уровне фактически прекратились осенью 2021 года из-за роста напряженности вокруг ситуации в Донбассе и обеспокоенности российского руководства расширением НАТО на восток;

после начала специальной военной операции, 3 марта 2022 года, сообщалось, что Минобороны России и Пентагон создали канал связи по Украине. Его сформировали 1 марта «с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации».

однако 24 марта 2022 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об отказе Минобороны от контактов с коллегами из США. По его словам, в течение месяца тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли неоднократно пытались организовать телефонный разговор с действующим на тот момент министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым;

5 апреля 2024 помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе. При этом чиновник уточнил, что лично не общается с российской стороной по данному вопросу;

Москва и Вашингтон также продолжали диалог в сфере стратегических вооружений по дипломатическим каналам: в частности, стороны обсуждали перспективы истекшего 5 февраля Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Как Москва комментирует переговоры с Вашингтоном?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал 6 февраля о переговорах с США по ДСНВ в ходе встречи в Абу-Даби. По его словам, обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Министр иностранных дел России Лавров заявил об ожидании Москвой диалога с США о стратегической стабильности после прекращения срока действия ДСНВ. Дипломат отдельно выразил надежду на проработку общего подхода к ключевым аспектам проблемы наступательных вооружений.

«Лента.ру» направила запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России относительно возможных направлений контактов с Пентагоном, однако на момент публикации ведомство не прокомментировало вопросы.