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09:02, 11 июня 2026Путешествия

Россиянин описал привычки соотечественников словами «набирают на шведском столе много еды»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: PhaiApirom / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал привычки соотечественников в Турции словами «набирают на шведском столе много еды». Об этом он узнал от владельца пятизвездочного отеля в Бодруме Артура и написал в личном блоге «Одна в чужом городе I О путешествиях и не только» на платформе «Дзен».

По словам Артура, россияне любят набирать килограммы еды в ресторанах, когда отдыхают по системе «все включено». «Еду, которая остается на тарелке, даже если она не тронута, уже нельзя вернуть назад, на общие тарелки, все это приходится выбрасывать. И, конечно, хозяев турецких отелей такое безответственное и неэкологичное поведение туристов раздражает до глубины души», — пишет автор блога.

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Также он отметил, что соотечественники часто не освобождают номера вовремя или требуют разрешения раннего заезда. «Если [россияне] не получают желаемое, начинают скандалить, "негативить", мол, у нас начался отпуск, но вы его нам испортили, будем писать жалобы на вас в соцсетях», — поделился Артур. Кроме того, владельцы отелей негативно реагируют, когда постояльцы забирают с собой банные принадлежности и занимают шезлонги на пляжах, но в итоге не приходят на них загорать.

Ранее блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться». По ее словам, Америка изменилась из-за приезжих иностранцев, в том числе россиян и украинцев.

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