Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 30 сентября 2025Путешествия

Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала переехавших в США соотечественников фразой «привезли с собой привычку ругаться». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Америка изменилась из-за приезжих иностранцев, в том числе россиян и украинцев. «Не все, конечно. Но достаточно тех, кто привез с собой привычку ругаться, жаловаться, делить мир на "своих" и "чужих". Америка это всосала, и "американская мечта" исказилась до неузнаваемости», — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами. Она рассказала, что патриотизм жителей США проявляется не в словах, а в действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

    Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

    Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

    В США обвинили Запад в неудачах Украины на фронте

    Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

    В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

    У актера Смольянинова нашли новый долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости