Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала переехавших в США соотечественников фразой «привезли с собой привычку ругаться». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Америка изменилась из-за приезжих иностранцев, в том числе россиян и украинцев. «Не все, конечно. Но достаточно тех, кто привез с собой привычку ругаться, жаловаться, делить мир на "своих" и "чужих". Америка это всосала, и "американская мечта" исказилась до неузнаваемости», — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами. Она рассказала, что патриотизм жителей США проявляется не в словах, а в действиях.