Песков: Армия России взяла под контроль Константиновку в ДНР

Российская армия взяла под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 3 июля, отметив, что это главная новость.

Песков подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный (...) укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Владимира Путина

Как проходила битва за Константиновку

Константиновка с начала специальной военной операции была под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а до конца 2024 года линия боевого соприкосновения находилась примерно в 40 километрах от города.

Весной 2025 года российские военные вышли к Клебан-Быкскому водохранилищу в Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики (ДНР), подступив к Константиновке.

В свою очередь ВСУ начали с каждым продвижением Армии России вперед начали обстреливать город. К осени прошлого года население Константиновки сильно сократилось — примерно до шести тысяч человек.

Глава ДНР Денис Пушилин в начале ноября объявил о начале боев в городской черте Константиновки, чтобы выдавить противника.

И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке Денис Пушилин Глава Донецкой Народной Республики

ВС России начали активно расширять зону контроля и продолжать охватывать Константиновку. Из-за чего ВСУ стало в разы сложнее на поле боя, потому что Константиновка для них была ключевым городом для снабжения Краматорско-Славянской группировки.

После успехов российских военных ВСУ решили перебросить новые силы в район Константиновки, а также применить итальянский БТР Puma из секретной поставки.

«Здесь постоянно подбрасываются новые силы. Но это больше, если так сравнивать, дрова в топку. Потому что классификация очень низкая у украинских боевиков, и мы [ВС России] это все перемалываем», — отмечал военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные продолжали наносить поражение позициям украинских подразделений на участке самых ожесточенных воздушных боев — славянско-краматорской агломерации, ставшей последним рубежом ВСУ в Донбассе.

Уже в начале лета российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первых жителей из Константиновки, по которым ВСУ целенаправленно вели огонь.

В свою очередь, командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки.

ВС России же продолжали продвигаться вперед и каждые сутки брали под контроль новые здания, где базировались украинские бойцы, и уничтожали вражескую технику.

«Наступая в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно», — отмечал командир мотострелковой бригады «Южной» группировки войск Антон Грунис.

За последнюю неделю июня оборона ВСУ в Константиновке обрушилась, все попытки киевского режима вернуть утраченные позиции оказались безуспешными.

Освобождение Константиновки станет ключом к освобождению всей ДНР

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что взятие под контроль российскими военными Константиновки будет ключом к освобождению всей территории региона.

Освобождение Константиновки является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики Владимир Путин Президент Российской Федерации

Освобождение этого города открывает прямую дорогу для Армии России к продвижению на Славянск и Краматорск.

Путин также добавил, что не сомневается в победе России.

О значении Константиновки в продвижении российской армии в сторону Славянска и Краматорска говорил и глава ДНР Денис Пушилин.