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02:48, 23 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об оттягивании Киевом сил с окраин Константиновки

Марочко: Киев оттягивает силы с окраин Константиновки из-за давления российских войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки Донецкой народной республики (ДНР), где активно наступают российские войска, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Специалист указал, что Киев начал оттягивать силы и средства из Константиновки.

«Нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка», — указал Марочко.

Ранее стало известно о взятии армией России 95 процентов территории Константиновки.

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