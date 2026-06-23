Стало известно об оттягивании Киевом сил с окраин Константиновки

Марочко: Киев оттягивает силы с окраин Константиновки из-за давления российских войск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки Донецкой народной республики (ДНР), где активно наступают российские войска, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Специалист указал, что Киев начал оттягивать силы и средства из Константиновки.

«Нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка», — указал Марочко.

Ранее стало известно о взятии армией России 95 процентов территории Константиновки.