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09:14, 1 июля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей в Константиновке

Украинские военные атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские военные намеренно атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации российскими военнослужащими. Об этом рассказал оператор БПЛА 4-й бригады ВС РФ с позывным Малой, пишет РИА Новости.

«Много гражданских, ситуация тяжелая, потому что противник постоянно работает по ним, а наша задача вывести их и прикрыть от ударов ВСУ, то есть не дать украинцам их убить», — отметил он.

Собеседник агентства также уточнил, что его расчет прикрывает российские эвакуационные группы, которые выводят оставшихся мирных жителей из Константиновки. Зачастую приходится сбивать украинские дроны, которые отслеживают все маршруты эвакуации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка в ДНР на 96 процентов находится под контролем российских войск, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.

Также ранее стало известно, что российские войска изолировали Константиновку и охватывают Красный Лиман, которые имеют ключевое значение для обороны Вооруженных сил Украины в Славянске и Краматорске.

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