Минобороны России заявило о контроле над Малиновкой Донецкой Народной Республики

Российская армия взяла под контроль Малиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки российских войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Южной группировки более 175 военнослужащих, 27 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 2 боевые бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня.