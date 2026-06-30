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12:17, 30 июня 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о контроле над Малиновкой Донецкой Народной Республики
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Малиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки российских войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Южной группировки более 175 военнослужащих, 27 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 2 боевые бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня.

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