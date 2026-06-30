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13:51, 30 июня 2026Бывший СССР

Пушилин рассказал об изоляции ключевого города в ДНР

Пушилин: ВС России изолировали Константиновку и охватывают Красный Лиман
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска изолировали Константиновку и охватывают Красный Лиман, которые имеют ключевое значение для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске. Об этом в эфире ВГТРК рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта [Константиновка]. По сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет», — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что российские войска также перерезают логистику Красного Лимана западнее населенного пункта.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Он отметил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем российских войск.

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