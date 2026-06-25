Появились новые подробности боев с ВСУ в Константиновке

Минобороны: ВС России за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

ВСУ за сутки, по данным оборонного ведомства, лишились до 90 бойцов, артиллерийского орудия, 18 автомобилей, а также 20 наземных робототехнических комплексов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в Донецкой Народной Республике почти взят под контроль один из ключевых городов Донбасса — Константиновка.