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13:29, 25 июня 2026Россия

Появились новые подробности боев с ВСУ в Константиновке

Минобороны: ВС России за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

ВСУ за сутки, по данным оборонного ведомства, лишились до 90 бойцов, артиллерийского орудия, 18 автомобилей, а также 20 наземных робототехнических комплексов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в Донецкой Народной Республике почти взят под контроль один из ключевых городов Донбасса — Константиновка.

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