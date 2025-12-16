Реклама

16 декабря 2025

ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские войска расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку.

Пушилин отметил, что российские подразделения продолжают развивать успехи и в самом населенном пункте.

Известно, что город Константиновка стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, нанеся серию ударов по силам России у Красного Лимана, попытались замедлить продвижение ВС РФ на этом участке фронта. Он отметил, что после переброски своих резервов под Красный Лиман в ДНР украинское командование начало операцию по стабилизации обстановки в данном районе.

Также сообщается, что подразделения ВС России взяли под контроль 99 процентов город Северск в ДНР. Отмечается, что последним рубежом обороны ВСУ был частный сектор на окраине населенного пункта, но украинские солдаты продержались там меньше недели.

