06:23, 9 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ попытались замедлить продвижение ВС России на одном участке фронта

Марочко: Бойцы ВСУ попытались замедлить ВС России у Красного Лимана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся серию ударов по силам России у Красного Лимана, попытались замедлить продвижение ВС РФ на этом участке фронта. В итоге противник понес поражение и потерял часть своих позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«После переброски своих резервов под Красный Лиман в ДНР украинское командование начало операцию по стабилизации обстановки в данном районе», — отметил он.

С этой целью противник провел два удара по направлению населенных пунктов Заречное и Диброва. Украинским командованием был сделан ряд тактических ошибок, которые не позволили реализовать замысел, объяснил Марочко.

По его мнению, ударами по флангам армии РФ украинская сторона, вероятнее всего, пыталась ослабить давление российских сил.

Накануне Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины на минувшей неделе активизировались на одном из участков фронта. Так, речь шла о краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

В свою очередь, 7 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России прорываются к Красному Лиману.

