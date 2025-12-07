Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВС России прорываются к Красному Лиману

Вооруженные силы (ВС) России прорываются к Красному Лиману. Подробности боев на краснолиманском направлении в своем канале в Max раскрыл глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Подразделения группировки войск "Запад" продолжают бои уже в районе населенных пунктов Ямполь, Дробышево, Яровая, Александровка и Коровий Яр. Также прорываются наши подразделения и к самому Красному Лиману», — сообщил он.

Ранее Пушилин заявил о прорыве ВС России к населенному пункту Диброва. Он указал, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

До этого появилась информация о том, что под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на выполнение задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции