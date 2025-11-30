Россия
21:50, 30 ноября 2025Россия

Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

Пушилин заявил о прорыве ВС России к Диброве в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о прорыве Вооруженных сил (ВС) России к населенному пункту Диброва. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Краснолиманское направление — здесь идет достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана. Прорыв к населенному пункту Диброва», — заявил Пушилин, добавив, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Ранее ВС России зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. По словам военного эксперта Андрея Марочко, в руководстве Вооруженными силами Украины сейчас преобладают панические настроения.

