Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о прорыве Вооруженных сил (ВС) России к населенному пункту Диброва. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Краснолиманское направление — здесь идет достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана. Прорыв к населенному пункту Диброва», — заявил Пушилин, добавив, что дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Ранее ВС России зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. По словам военного эксперта Андрея Марочко, в руководстве Вооруженными силами Украины сейчас преобладают панические настроения.