Российская армия с ходу зашла в Лиман

Марочко: ВС России с ходу зашли в Лиман в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«После освобождения населенного пункта Синельниково Харьковской области наши войска начали развивать успех в южном направлении. Прорвав очередную оборонительную линию ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча», — сообщает он.

Марочко добавляет, что для украинского командования было неожиданным столь стремительное продвижение Российской армии. По его словам, в руководстве ВСУ сейчас преобладают панические настроения.

Ранее стало известно, что Военнослужащие ВСУ начали размещаться рядом с храмами и часовнями в Волчанске Харьковской области. Подобная тактика наблюдается и в соседних населенных пунктах.