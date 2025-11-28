Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 28 ноября 2025Бывший СССР

Российская армия с ходу зашла в Лиман

Марочко: ВС России с ходу зашли в Лиман в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«После освобождения населенного пункта Синельниково Харьковской области наши войска начали развивать успех в южном направлении. Прорвав очередную оборонительную линию ВСУ (Вооруженные силы Украиныприм. «Ленты.ру»), ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча», — сообщает он.

Марочко добавляет, что для украинского командования было неожиданным столь стремительное продвижение Российской армии. По его словам, в руководстве ВСУ сейчас преобладают панические настроения.

Ранее стало известно, что Военнослужащие ВСУ начали размещаться рядом с храмами и часовнями в Волчанске Харьковской области. Подобная тактика наблюдается и в соседних населенных пунктах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с ходу зашла в Лиман

    Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

    Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

    Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

    Тревел-блогер побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность»

    Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

    Идею Трампа назначить нового спецпредставителя по Украине объяснили

    Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

    В России опробуют новый способ завоза трудовых мигрантов

    В Грузии задержали двух россиян за незаконное пребывание в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости