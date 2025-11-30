Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 30 ноября 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о нежелании ВСУ выполнять задачи на одном направлении

ТАСС: ВСУ отказываются выполнять задачи у Красного Лимана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Украинские бойцы отказались выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

«Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции», — отметил собеседник агентства.

Один из бойцов не мог идти, в итоге старший по званию вышел один. С задачи он так и не вернулся, рассказали силовики.

Кроме того, 25-я армия группировки войск «Запад» ВС России продолжает мощно давить противника на подступах к Красному Лиману.

На днях сообщалось, что на краснолиманском направлении российские войска продолжают штурм Красного Лимана. Как уточнялось, российские подразделения активно продвигаются между Лиманом и Ямполем. Одновременно с этим силы группировки войск «Запад» прорвались к окраинам поселка Диброва.

До этого силовики сообщили, что под Красным Лиманом военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили не эвакуировать раненого сослуживца и расстреляли его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    В МИД Турции заявили об угрозе безопасности судоходству после атаки на танкеры

    Залужный оценил условия мирного соглашения

    Трамп похвастался победой в одной игре

    В Вышгороде загорелось предприятие после атаки ВС России

    Мерц счел удачей рождение в Западной Германии

    Силовики сообщили о нежелании ВСУ выполнять задачи на одном направлении

    Захарова и рэпер Птаха выпустили трек

    Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

    Сийярто резко ответил Мерцу после критики Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости