ТАСС: ВСУ отказываются выполнять задачи у Красного Лимана

Украинские бойцы отказались выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

«Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции», — отметил собеседник агентства.

Один из бойцов не мог идти, в итоге старший по званию вышел один. С задачи он так и не вернулся, рассказали силовики.

Кроме того, 25-я армия группировки войск «Запад» ВС России продолжает мощно давить противника на подступах к Красному Лиману.

На днях сообщалось, что на краснолиманском направлении российские войска продолжают штурм Красного Лимана. Как уточнялось, российские подразделения активно продвигаются между Лиманом и Ямполем. Одновременно с этим силы группировки войск «Запад» прорвались к окраинам поселка Диброва.

До этого силовики сообщили, что под Красным Лиманом военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили не эвакуировать раненого сослуживца и расстреляли его.