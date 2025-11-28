Бывший СССР
Солдаты ВСУ отказались эвакуировать раненого сослуживца и расстреляли его

РИА Новости: Солдаты ВСУ расстреляли раненого сослуживца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под Красным Лиманом военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили не эвакуировать раненого сослуживца и расстреляли его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как стало известно, речь идет о военных 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. «Они расстреляли своего раненого бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулезом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сперва один из военнослужащих в радиоэфире решал, добивать раненого или нет. Однако в связи с тем, что он не мог самостоятельно передвигаться, в итоге было принято решение убить его.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили дронами по сдающимся в плен сослуживцам в Харьковской области.

