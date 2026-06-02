Стилистка призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой

Стилист Рената Фарбман: V-образная кокетка на джинсах визуально улучшает фигуру

Канадская стилистка и эксперт по подбору одежды под разные типы фигуры, основательница компании Can’t Help But Stare Рената Фарбман призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Перед приобретением указанных брюк следует обращать внимание на их заднюю часть. Так, эксперт посоветовала отказаться от штанов без кокетки, которые, по ее словам, визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт.

Вместо данной модели Фарбман порекомендовала выбирать джинсы с V-образной кокеткой, способной улучшить внешний вид. «Чем угол треугольной кокетки острее, тем лучше, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ваши ягодицы», — пояснила специалистка.

