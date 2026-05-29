Стилистка назвала россиянкам способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Стилистка Червова: Выпирающий живот поможет скрыть кардиган свободного кроя

Российская стилистка Лена Червова назвала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах женщина предстала в облегающем вязаном джемпере коричневого цвета, юбке ниже колена с абстрактным узором и балетках с анималистическим принтом. При этом наряд подчеркивал ее живот.

Затем Червова показала, какие вещи помогут визуально улучшить фигуру. Так, она надела серый свободного кроя кардиган на пуговицах и расклешенную макси-юбку с завышенной талией в тон. Кроме того, эксперт дополнила образ коричневыми замшевыми туфлями на каблуках и массивными украшениями и распустила волосы.

