Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:50, 29 мая 2026Ценности

Стилистка назвала россиянкам способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Стилистка Червова: Выпирающий живот поможет скрыть кардиган свободного кроя
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elennne_style / TikTok

Российская стилистка Лена Червова назвала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах женщина предстала в облегающем вязаном джемпере коричневого цвета, юбке ниже колена с абстрактным узором и балетках с анималистическим принтом. При этом наряд подчеркивал ее живот.

Затем Червова показала, какие вещи помогут визуально улучшить фигуру. Так, она надела серый свободного кроя кардиган на пуговицах и расклешенную макси-юбку с завышенной талией в тон. Кроме того, эксперт дополнила образ коричневыми замшевыми туфлями на каблуках и массивными украшениями и распустила волосы.

В мае стилист ювелирного бренда Екатерина Фомина раскрыла способы улучшить внешность с помощью украшений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков поставил точку в вопросе присутствия ЕС на переговорах по Украине

    ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

    25-летняя глава банды подростков-убийц оказалась нищей

    Возросло число жертв атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Задержанный россиянин назвал цель готовившегося теракта

    Холодильник со взрывчаткой для подрыва пассажирского поезда в России попал на видео

    В IIHF высказались о решении дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

    В России предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного действия Киева

    Житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

    Названа неожиданная причина задержки менструации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok