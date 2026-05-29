Посольство в Румынии назвало инцидент с дроном провокацией Украины

Посольство в Румынии назвало инцидент с падением дрона провокацией Украины

Инцидент с падением якобы российского дрона в Румынии является провокацией Киева, говорится в заявлении посольства РФ в Бухаресте. Об этом пишет РИА Новости.

«Имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске», — подчеркнули дипломаты.

Они назвали обвинения Бухареста в адрес Москвы голословными и лишенными объективности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы.