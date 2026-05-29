21:52, 29 мая 2026Россия

В российском регионе один человек пострадал из-за удара ВСУ

В Белгородской области из-за удара ВСУ пострадала женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Один человек пострадал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По его данным, дрон атаковал гражданский автомобиль в районе села Головчино в Грайворонском округе. «Женщину со множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении. Машина получила повреждения.

Кроме того, в поселке Октябрьский из-за удара украинского дрона были повреждены два частных дома и две хозпостройки, в селе Казначеевка под удар попали легковой и грузовой автомобиль, в районе села Нижнее Березово-Второе ВСУ также нанесли удар по легковой машине.

Ранее сообщалось, что водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия».

