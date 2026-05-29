Соцфонд: Часть граждан досрочно получит пенсии в июне в связи с Днем России

Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России, рассказали в пресс-службе Социального фонда, пишет РИА Новости.

Отмечается, что выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно. «Часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне. Выплаты на банковские счета за длинные выходные 12-14 июня будут перечислены до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, в том числе страховой и социальной, накопительной, пенсий по старости и инвалидности.

Ранее сообщалось, что ряд граждан с 1 июня получит прибавку к пенсии.