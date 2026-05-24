Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:11, 24 мая 2026Экономика

Ряду россиян анонсировали увеличение пенсии

Депутат Говырин заявил о прибавке к пенсии с 1 июня у четырех категорий россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что ряд граждане с 1 июня получат прибавку к пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Говырин уточнил, что пенсия увеличится у россиян, которым в мае исполнилось 80 лет. Также выплата вырастет у тех, кому установили первую группу инвалидности, а также у пенсионеров, которые в мае подали заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев.

«С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным», — отметил парламентарий.

Ранее россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии. Так, поиск и правильное оформление документов могут стать одним из способов повысить ежемесячные выплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    На Западе заволновались из-за угроз Зеленского

    Два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве

    Россиян предупредили о молодеющем виде рака

    Раскрыта личность открывшего стрельбу у Белого дома

    Стало известно о новой должности бывшего канцлера Германии Шольца

    Виновник стрельбы возле Белого дома умер

    На Западе обвинили Зеленского в наглости

    Ряду россиян анонсировали увеличение пенсии

    Консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП в Азербайджане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok