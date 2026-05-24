Ряду россиян анонсировали увеличение пенсии

Депутат Говырин заявил о прибавке к пенсии с 1 июня у четырех категорий россиян

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что ряд граждане с 1 июня получат прибавку к пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Говырин уточнил, что пенсия увеличится у россиян, которым в мае исполнилось 80 лет. Также выплата вырастет у тех, кому установили первую группу инвалидности, а также у пенсионеров, которые в мае подали заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев.

«С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным», — отметил парламентарий.

Ранее россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии. Так, поиск и правильное оформление документов могут стать одним из способов повысить ежемесячные выплаты.

