Россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии

Юрист Виноградов: Для перерасчета пенсии имеет значение заработок до 2002 года

Перерасчет пенсии возможен не только при обнаружении ошибок, но и при предоставлении новых документов, о существовании которых заявитель мог не знать или не придать им значения, рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Основания для увеличения назначенной выплаты специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Виноградов отметил, что важные бумаги часто остаются в личных архивах, на руках у бывших коллег или в ведомственных хранилищах, не будучи затребованными при первичном назначении пенсии. Он добавил, что их поиск и правильное оформление могут стать одним из способов увеличить ежемесячные выплаты.

«Фундаментальное значение для перерасчета имеет подтверждение стажа и заработка до 2002 года. Закон позволяет выбрать наиболее выгодный для себя вариант его исчисления: либо за 24 последних месяца работы, либо за любые 60 месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности. Часто наиболее выгодным оказывается период не с самой высокой зарплатой, а с самым высоким соотношением заработка к среднему по стране за тот же период», — сообщил юрист.

Также специалист рассказал, что особого внимания требует подтверждение «северного» стажа при работе в экспедициях, на вахте или в полевых условиях. Он объяснил, что в стаж засчитывают периоды фактической работы в той местности.

«Записи в трудовой книжке "геолог такой-то партии" может быть недостаточной — нужны документы, прямо указывающие, что место работы находилось на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера по перечню, действовавшему в тот период. К ним относятся не только приказы или справки о маршрутах, но и трудовой договор с указанием места выполнения работы, командировочные удостоверения и отчеты, подтверждающие длительное пребывание в северной местности, а в случае прохождения военной службы — соответствующие справки из воинских частей», — перечислил он.

Юрист поделился, что такие детализированные доказательства часто остаются в ведомственных архивах научно-исследовательских институтов, геологических служб или военных комиссариатов и требуют целенаправленного поиска.

Перед запросом архивных справок рекомендуется сначала получить в Социальном фонде детальную выписку из своего лицевого счета. В ней отражены все уже учтенные периоды. Это позволит точечно запрашивать документы именно за «пробелы» или за те годы, которые могут дать максимальный прирост к пенсии Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ

В заключение Виноградов сообщил, что каждая справка должна содержать обязательные реквизиты: номер и дату, полное наименование организации, период работы, должность, основание выдачи — ссылка на приказ или ведомость. По его словам, отсутствие хотя бы одного из этих элементов дает Фонду формальный повод для отказа, что затягивает процесс на месяцы. Также юрист рассказал, что подавать документы на перерасчет можно в любой момент после назначения пенсии, но увеличение будет происходить только с месяца, следующего за обращением. Поэтому затягивать с подготовкой не стоит, отметил он.

Ранее стало известно, что по итогам апреля 2026 года средний размер пенсии в России достиг почти 25,4 тысячи рублей. При этом средний размер пенсии неработающих пожилых граждан оказался чуть выше и к концу второго весеннего месяца составил 25,8 тысячи рублей.