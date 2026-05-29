21:42, 29 мая 2026

Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая, особенно в Киеве
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство обороны Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) предупредило о риске атак 30-31 мая, особенно в Киеве.

Ведомство призвало сограждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно спускаться в укрытия.

«Это касается абсолютно всех. Но особенно Киева», — подчеркнули в украинском Минобороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

