08:46, 8 декабря 2025Бывший СССР

Активность ВСУ на одном участке фронта заметили

Марочко: ВСУ на минувшей неделе активизировались на краснолиманском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировались на одном из участков фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). При этом, уточнил Марочко, армии России удалось сохранить позитивную динамику и инициативу на своей стороне.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что российские войска на минувшей неделе вели активные боевые действия на западных рубежах в Луганской народной республике. Это способствовало продвижению и закреплению Вооруженных сил (ВС) РФ на новых участках фронта.

Ранее о прорыве российских войск к Красному Лиману заявлял глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои велись в районе Ямполя, Дробышева и Яровой.

