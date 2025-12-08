Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировались на одном из участков фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). При этом, уточнил Марочко, армии России удалось сохранить позитивную динамику и инициативу на своей стороне.
Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что российские войска на минувшей неделе вели активные боевые действия на западных рубежах в Луганской народной республике. Это способствовало продвижению и закреплению Вооруженных сил (ВС) РФ на новых участках фронта.
Ранее о прорыве российских войск к Красному Лиману заявлял глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои велись в районе Ямполя, Дробышева и Яровой.