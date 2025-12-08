Марочко: ВСУ на минувшей неделе активизировались на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировались на одном из участков фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). При этом, уточнил Марочко, армии России удалось сохранить позитивную динамику и инициативу на своей стороне.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что российские войска на минувшей неделе вели активные боевые действия на западных рубежах в Луганской народной республике. Это способствовало продвижению и закреплению Вооруженных сил (ВС) РФ на новых участках фронта.

Ранее о прорыве российских войск к Красному Лиману заявлял глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои велись в районе Ямполя, Дробышева и Яровой.