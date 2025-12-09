Реклама

Бывший СССР
15:29, 9 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии Северска

Mash: ВС РФ взяли Северск на 99 % и зачищают город
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли на 99 процентов город Северск в ДНР. Об этом пишет Mash.

«Бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад рассказали: зашли в город одними из первых, успешно обнулили элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта, но ВСУ продержались там меньше недели. В настоящий момент в Северске идет обезвреживание заминированных помещений и зачистка подвалов.

Ранее стало известно о продолжающихся ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

