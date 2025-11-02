Пушилин сообщил о продолжении ожесточенных боев в Ямполе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполе. Противник не останавливается и перекидывает туда свои резервы.
Пушилин отметил, что противник словно «вцепился зубами» в этот населенный пункт в Краматорском районе, но наши бойцы не отступают.
Уверен, это не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт
Ранее глава Республики рассказал о том, что в городской черте города Константиновка начались бои. И российские подразделения уже имеют возможность подходить для того, чтобы начать полноценное выдавливание противника.
В конце октября стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. В результате украинские военные возвели там целый «подземный город».