Пушилин сообщил о продолжении ожесточенных боев в Ямполе

Пушилин: В Ямполе продолжаются ожесточенные боестолкновения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполе. Противник не останавливается и перекидывает туда свои резервы.

Пушилин отметил, что противник словно «вцепился зубами» в этот населенный пункт в Краматорском районе, но наши бойцы не отступают.

Уверен, это не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт

Денис ПушилинГлава Донецкой Народной Республики

Ранее глава Республики рассказал о том, что в городской черте города Константиновка начались бои. И российские подразделения уже имеют возможность подходить для того, чтобы начать полноценное выдавливание противника.

В конце октября стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. В результате украинские военные возвели там целый «подземный город».

