В городской черте Константиновки начались бои

Глава ДНР Пушилин заявил о боях в городской черте Константиновки

В городской черте города Константиновка начались бои. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) он не привел.

Ранее стало известно, что украинские войска с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. По словам военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ так долго окапывались в городе, что точно не сдадут его просто так.