03:39, 31 октября 2025Россия

ВСУ возвели «подземный город» в зоне СВО

Киселев: ВСУ так долго окапывались в Константиновке, что не сдадут ее просто так
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) в зоне спецоперации (СВО). В результате украинские военные возвели там «подземный город», об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, его слова приводит ТАСС.

«Все это время мы наблюдали с разведывательных беспилотников, что ВСУ с апреля месяца начали интенсивно зарываться в центре города [Константиновки], строить не просто окопы и блиндажи, а делать подземные переходы. Мы говорим сегодня о подземном городе, в котором они будут свободно передвигаться», — предупредил военэксперт.

По его словам, украинские войска так долго «окапывались» в городе, что точно не сдадут его просто так.

Они большое количество боеприпасов натащили. Огромное количество сегодня там работает и FPV-дронов, — отметил Киселев. Он добавил, что, по данным украинских бойцов, в настоящий момент в Константиновке у них нет недостатка в беспилотниках любой маркировки.

Ранее сообщалось, что Константиновка является ключевой для обороны ВСУ в Донбассе. О прорыве российских военнослужащих в город стало известно в октябре.

    Все новости