Российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город в Донбассе

RusVesna: ВС России прорвались в Константиновку

Диверсионно-разведывательные группы российских войск прорвались в Константиновку, которая имеет ключевой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе характер. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российские бойцы уже в Константиновке! В ключевом для обороны ВСУ в Донбассе городе замечены российские диверсионные группы», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским войскам удалось прорваться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино.

В сентябре сообщалось, что российские войска начали штурм позиции ВСУ на окраине Константиновки. Отмечалось, что Вооруженные силы России атаковали позиции украинской армии в центральной части дачных участков города.