Стало известно о штурме ВС России позиций ВСУ на окраине Константиновки

«РВ»: Российские военные штурмуют позиции ВСУ на окраине Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России штурмуют позиции украинской армии на окраине Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«В юго-восточных окрестностях Константиновки российские войска атакуют в центральной части дачных участков, к которым прорвались после освобождения Александро-Шультино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также российские подразделения атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) за Нелеповкой и в районе Катериновки.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ в попытке избежать прямых стрелковых боестолкновений с российскими войсками вынуждены массово отходить из лесополос в районе населенного пункта Константиновка на тыловые позиции.

