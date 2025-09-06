Бывший СССР
ВСУ стали массово покидать позиции у Константиновки в ДНР

РИА Новости: ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки из-за нехватки людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке избежать прямых стрелковых боестолкновений с российскими войсками вынуждены массово отходить из лесополос в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) на тыловые позиции. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Вестер.

По его словам, командование ВСУ вынуждено делать это из-за нехватки людей. «При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорить об отсутствии с их стороны человеческого ресурса», — поделился собеседник агентства.

Ранее российские оптоволоконные дроны заблокировали передвижение украинских военных в Константиновке и начали наносить удары по целям в городе в режиме «свободной охоты». По словам представителя Южной группировки войск, Константиновка находится в блокаде, а дроны залетают в город со всех направлений.

