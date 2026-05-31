08:32, 31 мая 2026Россия

Атака ВСУ привела к пожару в Кировской области

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кировскую область привела к пожару на одном из предприятий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Соколов.

«Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы и ситуация находится под контролем. Соколов также напомнил о региональном запрете на размещение фото и видеоматериалов с последствиями атаки дронов, позволяющих идентифицировать территорию и характер повреждений, и попросил жителей области придерживаться этого требования.

До этого ВСУ атаковали Саратовскую область. «По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — заявил глава региона Роман Бусаргин.

