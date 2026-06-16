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03:02, 16 июня 2026Бывший СССР

Марочко оценил переход под контроль ВС России населенного пункта в ДНР

Марочко: После взятия поселка Артем ВС России охватывают Константиновку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, взяв под контроль поселок Артем в Донецкой Народной Республике (ДНР), со всех сторон охватывают стратегически важную Константиновку. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Освобождение населенного пункта Артема (...) является стратегическим успехом ВС РФ, поскольку мы ведем охват Константиновки со всех сторон, причем на очень широком участке фронта», — оценил Марочко.

О переходе Артема под контроль ВС России 15 мая сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве разъяснили, что операцию провели бойцы группировки войск «Юг». Достичь результата удалось в течение суток.

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