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13:43, 15 июня 2026Россия

В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

Минобороны: Российские военные объявили о взятии населенного пункта Артема в ДНР
Майя Назарова

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские военные объявили о взятии населенного пункта Артем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом отчитались в Минобороны РФ в ходе очередного брифинга.

В ведомстве разъяснили, что операцию провели бойцы группировки войск «Юг». Провести освобождение удалось в течение суток.

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 100 бойцов в зоне действий «Юга». Кроме того, эта группировка российских войск активно наступает в юго-западной части Константиновки в ДНР.

Бойцам «Юга» удалось освободить также более 100 зданий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России заняли населенный пункт Приют в ДНР. Операцию тогда провели подразделения группировки войск «Центр».

До этого российские военные доложили о взятии донецкого населенного пункта Роскошное.

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