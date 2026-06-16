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03:03, 16 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане Путина в 2022 году

Лукашенко: Ватикан и Израиль попросили Путина в 2022 году заключить мир, но обманули его
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya, которое приводит БелТА, рассказал о причинах отвода российских войск от Киева в 2022 году.

По его словам, решение президента России Владимира Путина было направлено на восстановление мира и принято после обращений «определенных политиков и сил».

«В очередной раз, наверное, — я знаю — эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени [Владимира] Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что если бы Россия продолжила наступление, «там ни Зеленского, никого бы не осталось». Однако, по его мнению, Москва пошла на уступки в надежде на мирное урегулирование, но эти обещания не были выполнены.

До этого Лукашенко прокомментировал свои жесткие высказывания в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского.

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