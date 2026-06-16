Рядом с оживленным шоссе нашли отрезанный пенис

В Кении жители округа Макуэни обнаружили на шоссе отрезанный пенис. Об этом сообщает TV47 Digital.

Находка была сделана 16 июня у шоссе Найроби — Момбаса в районе населенного пункта Кионгвани. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, подтвердили обнаружение полового органа. Кому он принадлежал, определить по горячим следам не удалось.

Установить, где произошло преступление, сотрудники полиции также пока не смогли. Они не исключают, что половой орган отрезали в другом месте, а затем выбросили на оживленном шоссе в районе Кионгвани.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пришел в храм Шивы, отрезал себе половые органы и попытался принести их в качестве подношения божеству. Мужчину доставили в местный медицинский центр, а затем перевели в больницу в Варанаси.