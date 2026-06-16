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03:10, 16 июня 2026МирЭксклюзив

Новые правила для возможного членства Украины в ЕС сравнили с дырявой ложкой

Политолог Мезюхо: Евросоюз предлагает Украине получленство с полуправами
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Предоставление членства в Европейском союзе (ЕС) без права вето — это то же самое, что есть похлебку ложкой с дырками, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Евросоюз намерен изменить условия приема новых членов для Украины и Молдовы. В числе ограничений может оказаться лишение права вето будущих членов на срок от пяти до пятнадцати лет, сообщила ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Давайте представим себе обеденный стол: хозяин выносит каждому гостю по супу, к каждой тарелке прилагается ложка. Но двум гостям, которые только-только подошли, ложки предоставляются с дырочками, тогда как гости, которые уже давно находились в гостиной, будут пользоваться нормальными приборами. Очевидно, что одни с удовольствием будут наслаждаться поеданием супа а-ля минестроне или гаспачо, а другие будут мучиться от того, что жидкость сквозь ложку с дырочками будет вытекать», — пояснил Мезюхо.

Предоставление членства в Европейском союзе без права вето — это то же самое, что хлебать похлебку ложкой с дырками

Иван Мезюхополитолог

По словам политолога, Евросоюз сегодня отказывается от главного принципа, на котором зиждилась эта организация. Речь идет о принципе коллегиальности. Еврокомиссия показала всему миру, что демократии, выборности и плюрализма мнений внутри ЕС сегодня нет.

«По сути, Евросоюз придумывает новую форму участия в этой организации. И эту форму впору называть получленством. А получленство — это полуправа, полудемократия и полуколлегиальность. По большому счету, Евросоюз сегодня отказывается от главного принципа, на котором учреждалась и зиждилась эта организация. Это принцип коллегиальности. Нынешняя Еврокомиссия расчлехлилась и показала всему миру, что никакой демократии, выборности, плюрализма мнений внутри Европсоюза нет. Эта организация все больше и больше из политико-экономического объединения превращается в военный альянс», — отметил Мезюхо.

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Политолог также задался вопросом о том, будет ли подобное получленство устраивать Черногорию, Украину или Молдавию, «национальные лидеры которых ведут эти страны в пасть Европейской комиссии».

«Это получленство прямое следствие авторитарной политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и политических акторов, которые за ней стоят. Я думаю, что Евросоюз пойдет дальше и будет пытаться ограничивать уже действующие страны-члены ЕС в их праве вето. Если бы на последних парламентских выборах Венгрии победил Виктор Орбан, то Венгрию уже бы, скорее всего, попытались лишить бы права вето, которым она обладает законно в соответствии с действующими нормами Евросоюза», — добавил Мезюхо.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен ранее анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз.

Кроме того, глава ЕК вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Она также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.

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