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02:40, 16 июня 2026Силовые структуры

Подозреваемый в поджоге отделений банков в Туле объяснил свой поступок

Подозреваемый в поджоге банков в Туле заявил, что был под воздействием третьих лиц
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Подозреваемый в поджоге двух отделений банков молодой человек заявил, что был под воздействием третьих лиц. Об этом сообщило ГУ МВД России по Тульской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк. (...) Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорания были потушены, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о пожарах в отделениях банков на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе в Туле. Одно из возгораний сопровождалось взрывом.

Позднее появилась информация, что по подозрению в совершении поджогов был задержан студент одного из вузов.

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