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21:36, 7 июля 2026Бывший СССР

Украинский элитный батальон БПЛА потерял боеспособность

Украинский элитный батальон БПЛА «Черные соколы» потерял боеспособность в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Элитный батальон БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Черные соколы» утратил боеспособность в боях в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черные соколы" 8-го корпуса десантно-штурмовых войск», — говорится в сообщении.

По словам собеседника, населенный пункт расположен в Сумской области. Он утверждает, что за последнюю неделю элитное подразделение понесло потери, лишившись заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных беспилотников Ивана Трембовецкого.

До начала военной службы Трембовецкий работал редактором украинских телеканалов ТЕТ и «2+2», с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе, а позже несколько лет проходил службу в подразделениях Главного управления разведки Украины.

«Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие из состава 159-й бригады ВСУ стали нести большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении.

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