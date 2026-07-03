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08:22, 3 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о серьезных потерях ВСУ в важном логистическом центре снабжения

РИА Новости: ВСУ несут потери и продолжают переброску резервов к Белому Колодезю
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинские военнослужащие из состава 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали нести большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении. Противник продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области, чтобы удержать позиции, о чем рассказал журналистам РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Как показал мониторинг некрологов, большая часть украинских националистов из состава 159-й бригады были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе. По информации силовых структур, подтвержденные потери в рядах украинской армии за сутки составили более 220 человек, из которых более 160 — в Сумской и свыше 60 человек — в Харьковской области.

Белый Колодезь располагается в Волчанском районе Харьковской области и играет заметную роль в системе транспортного обеспечения украинских подразделений к востоку от Волчанска. Переход контроля над этим населенным пунктом способен существенно осложнить логистику ВСУ на данном направлении, ограничить маршруты снабжения и затруднить оперативное перемещение подкреплений.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

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