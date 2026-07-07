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21:32, 7 июля 2026Ценности

43-летнюю звезду «Одиссеи» обругали в сети за отсутствие трусов на премьере фильма

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Universal Pictures

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго в откровенном виде посетила премьеру фильма «Одиссея» в Лондоне и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Entertainment.

43-летняя актриса, исполнившая роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры в ленте Кристофера Нолана, вышла в свет в сияющем платье серебристого цвета из ассортимента британского бренда Christian Cowan. На размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено оголяющими тело глубокими вырезами на боках.

Пользователи сети обратили внимание на то, что звезда не стала надевать под наряд нижнее белье. Они обругали ее за это в комментариях под постом: «Жаль, что в наши дни люди нормализуют наготу», «Платье как будто кричит: "Борись за то, чтобы вписаться в безумный мир"», «Почему эти звезды хотят казаться голыми? Где элегантность и скромность?», «Это платье выглядит как нижнее белье», «Мне не нравится этот образ. Ты можешь лучше».

В марте американская актриса Гвинет Пэлтроу оправдалась за откровенный образ на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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